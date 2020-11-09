Якушев освобожден от должности главы Минстроя и назначен полпредом президента в УрФО

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.

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