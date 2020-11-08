Камала Харрис поблагодарила «проложивших для нее путь» женщин

Избранный вице-президент США Камала Харрис в ходе торжественного мероприятия в Уилмингтоне поблагодарила избирателей за отданные в ходе президентской гонки голоса. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик также обратилась со словами благодарности к своей семье и матери Шьямалу Гопалан Харрис, которая в 19 лет эмигрировала из Индии в США.

«Она, возможно, не совсем представляла себе этот момент. Но она глубоко верила в Америку, где такой исход возможен», — сказала Харрис.

Кроме того, она заявила, что думает о поколениях женщин всех возрастов и рас. По ее словам, они «прокладывали путь», к моменту, когда женщина смогла занять место вице-президента США, поскольку они «боролись и жертвовали собой ради равенства, свободы и справедливости».

Избранный вице-президент также обратилась к кандидату на пост президента США Джо Байдену, которого американские СМИ назвали победителем в гонке за пост главы Белого дома, поскольку он «преодолел один из самых сильных барьеров» и выбрал женщину на данный пост.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меркель поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах

— Хиллари Клинтон назвала победу Байдена и Харрис «новой страницей для США»

— Харрис поблагодарила американцев за рекордную явку на выборах