Премьер Эстонии осудил своих министров за критику Байдена и выборов США

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил высказывания министров правительства страны Марта и Мартина Хельме, которые заявили о фальсификации выборов президента США. Об этом сообщает Postimees.

Он назвал слова министров абсурдными и несерьезными, поскольку выборы в США являются «честными, свободными и прозрачными».

«Потенциальные споры и жалобы, связанные с результатами выборов, там решают в суде, как и принято в демократических странах», — подчеркнул Ратас.

По его словам, главы министерств Эстонии не должны критиковать избирательные процессы, опираясь на «поверхностную информацию и фейковые новости».

Ранее Мартин Хельме заявил о фальсификации выборов президента США, а Март Хельме назвал кандидата на пост президента США Джо Байдена, которого ранее американские СМИ объявили победителем в гонке за место главы Белого дома, и его сына Хантера Байдена «коррумпированными типами».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.