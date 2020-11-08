Электоральный кошмар в США дискредитирует антироссийскую риторику, пишет The Greanville Post

Электоральный кошмар на выборах в США дискредитирует всю антироссийскую риторику, пишет The Greanville Post.

«Консервативная организация под названием Judicial Watch сообщила, что более чем в 29 штатах в 353 округах число избирателей превысило 100%. То есть, что число тех, кто зарегистрировался на голосование, превышало число резидентов, имеющих право голосовать... Стоит напомнить, что несколько месяцев назад бурное осуждение вызвали всего четыре случая, замеченные в России в ходе референдума по поправкам к конституции. Тогда несколько человек пытались проголосовать на выборах дважды», — пишет издание.

«Десятилетиями феномен голосования мертвых душ (когда мошенники голосуют вместо недавно умерших людей) был чрезвычайно широко распространенным нарушением в Соединенных Штатах — до такой степени, что комики стали регулярно использовать эту тему в своих шутках. Как пишет газета New York Post, в ходе выборов 2020 года в Нью-Йорке были арестованы несколько человек, пытавшихся провернуть этот трюк», — отмечает The Greanville Post.

«Однако в Северной Дакоте этот привычный способ фальсификации результатов голосования вышел на новый уровень. Там скончавшийся от covid-19 Давид Андал сумел выиграть выборы в палату представителей штата. Имя Андала не только сохранилось в бюллетенях для голосования, он еще и набрал большинство голосов. И хотя за день до выборов губернатор штата попытался назвать имя человека, который должен был заменить Андала, суды помешали ему это сделать, — рассказывает издание. — Генпрокурор Северной Дакоты заявил, что у губернатора нет права выбирать кого-то на замену Андала, и его место остается пустым, хотя результаты выборов были подтверждены. Жители Северной Дакоты, голосовавшие за Дэвида Андала, до сих пор не знают, кто теперь будет представлять их интересы в законодательном органе штата и кому в реальности они отдали свои голоса. Этот случай выглядит практически фарсом, но, произойди подобное в России, волна осуждения и негодования была бы оглушительной».

«Дональд Трамп продолжает выражать беспокойство из-за того, что в отправленных по почте бюллетенях — а их считали уже после дня выборов — подавляющее большинство голосов было за кандидата Демократической партии. Республиканцы и сторонники Трампа обвиняют демократов в «сбросе бюллетеней», поскольку голосов в пользу демократов в письмах, пришедших по почте, было непропорционально много.

Это же беспокойство возникает при взгляде на результаты голосования во многих городах Соединенных Штатов. В Сан-Франциско Джо Байден набрал 86% голосов. В Вашингтонской агломерации Байден набрал 92,6% голосов.

Подобные результаты можно обнаружить в крупных городах по всей стране, и это вполне может оказаться правдой, учитывая углубляющийся разрыв между американцами, живущими в сельских районах и пригородах, и теми, кто живет в городах с высокой плотностью населения.

Но давайте не будем забывать о тех «независимых наблюдателях», которые любят критиковать выборы в России и часто выражают тревогу по поводу ситуации в некоторых районах российского Кавказа (где кандидаты могут набирать 80% или даже 90% голосов).

В случае с Россией такие показатели считаются «подозрительными», и их часто рассматривают как практически неоспоримое доказательство мошенничества. Но, когда речь заходит о результатах голосования в Соединенных Штатах, у «независимых наблюдателей» не возникает подобных опасений», — цитирует публикацию ИноСМИ.