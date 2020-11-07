Путин и Макрон провели телефонный разговор
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
«В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в сообщении.
Президенты также обсудили Нагорный Карабах, подчеркнув важность скорейшего прекращения огня и выразив озабоченность привлечением «экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии».
Более того, Путин и Макрон обменялись мнениями по Украине, подчеркнули близость позиций стран по Ливии и высказали заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом.
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