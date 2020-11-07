Грета Тумберг обратилась к Трампу, процитировав его твит
Ника Пикекатлет
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг обратилась в действующему президенту США Дональду Трампу, процитировав его твит.
Свое заявление в Twitter она сделала на фоне проходящей в США президентской гонки.
«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой контроля гнева, а затем сходить на хороший старый фильм с другом. Остынь, Дональд, остынь!» — написала Тунберг.
Данная публикация стала ответом на призыв Трампа остановить подсчет голосов.
Ранее американский лидер написал аналогичный текст в твите, обращаясь к Тунберг.
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