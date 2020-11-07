Грета Тумберг обратилась к Трампу, процитировав его твит

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обратилась в действующему президенту США Дональду Трампу, процитировав его твит.

Свое заявление в Twitter она сделала на фоне проходящей в США президентской гонки.

«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой контроля гнева, а затем сходить на хороший старый фильм с другом. Остынь, Дональд, остынь!» — написала Тунберг.

Данная публикация стала ответом на призыв Трампа остановить подсчет голосов.

Ранее американский лидер написал аналогичный текст в твите, обращаясь к Тунберг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грета Тунберг заявила, что вернется в школу после года перерыва

— Грета Тунберг призвала голосовать за Байдена