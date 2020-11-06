Путин обсудил с президентом Аргентины договоренности по вакцине «Спутник V»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора обсуждалась реализация договоренности по использованию в Аргентине российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», указано в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили, что намерены развивать сотрудничество по всем основным направлениям.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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