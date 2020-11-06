Путин утвердил закон о новом порядке формирования кабмина

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, устанавливающий новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее исполнительную власть осуществлял исключительно кабмин, теперь же эти полномочия возложены на правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента страны.

Кроме того, для назначения премьер-министра отныне его кандидатуру должны одобрить депутаты Госдумы, до этого было достаточно одобрения палаты.

Министров силового блока теперь лидер страны сможет назначать лишь после согласований с Советом Федерации. Остальных членов правительства утверждать будет Госдума по предложению премьера.

Помимо этого, с момента начала действия документа уход премьера не провоцирует отставку всего кабмина, как это было раньше.