Песков: на режим работы Путина влияет эпидемиологическая обстановка

На режим работы президента России Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, из-за чего часть встреч проходят по видеоконференции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Почему, какие-то встречи и совещания у него (у Путина) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей, принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что это не влияет на содержание и интенсивность работы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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