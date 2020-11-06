Песков назвал чушью сообщения об отставке Путина из-за болезни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью материал Daily Mail об отставке главы государства Владимира Путина из-за болезни.

«Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное», — заявил Песков.

Представитель Кремля также подтвердил, что Путин в отставку уходить не собирается.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Путин якобы намерен уйти в январе 2021 года из-за болезни Паркинсона. Похожие материалы опубликовал и таблоид The Sun.