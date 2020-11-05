Байден приближается к победе в гонке за президентское кресло

Кандидат от Демократической партии экс-вице-президент США Джо Байден лидирует в ходе проходящих в стране президентских выборов. Об этом сообщает Associated Press.

Так, на второй день подсчета Байден уже набрал 264 голоса выборщиков. Для победы ему необходимо достичь 270 голосов. В свою очередь за действующего президента США Дональда Трампа отдано 214 голосов.

Ожидается, что результаты штата Невада станут решающими, там разыгрываются шесть голосов выборщиков. На данный момент разрыв между кандидатами при подсчете бюллетеней в штате составляет 0,6%.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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