Тихановская проведет встречу с канцлером Австрии в Вене

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская проведет встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом сообщается в ее Telegram.

Там уточняется, что на мероприятии также будут присутствовать послы ОБСЕ.

Согласно опубликованной информации, Тихановская прибудет с дипломатическим визитом в Вену 5–6 ноября.

При этом ТАСС уточняет, что представители Курца подтвердили эту информацию. Ожидается, что он примет Тихановскую в четверг, 5 ноября.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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