Адвокат Трампа: Байден использовал сына Хантера для сбора взяток

Кандидат в президенты США Джо Байден использовал своего сына Хантера для сбора взяток, уверен личный адвокат действующего главы государства Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Об этом он заявил в интервью RT.

«Байден не дал ему спокойно жить обычной жизнью... Вместо этого он стал использовать сына в качестве «собиралы» — человека для сбора взяток», — подчеркнул Джулиани.

По его словам, еще один жесткий диск Хантера Байдена был обнаружен в Бостоне. На нем хранятся «весомые свидетельства подкупа, шпионажа, отмывания денег», отметил адвокат Трампа.

«Просто на основании данных с этого диска я мог бы перечислить страны, у которых Джо Байден брал взятки», — заверил он.

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена. В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, глава украинской компании Burisma Вадим Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скандальная кампания: в чем обвиняют Трампа и Байдена

— В штабе Байдена ответили на обвинения экс-партнера его сына Хантера

— Fox News: исчезли секретные документы о Хантере Байдене