В Германии напомнили о независимости Евросоюза от выборов в США

Евросоюзу нужно больше заботиться о своей безопасности, независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, пишет РИА «Новости».

Маас подчеркнул, что президент США Дональд Трамп ставит Америку на первое место. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, в свою очередь, поддерживает тесное международное сотрудничество.

«Я думаю, что мы не должны поддаваться иллюзиям и думать, что, если изберут Байдена, все снова будет хорошо», — сказал политик.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз хотел бы улучшить согласование шагов с Вашингтоном.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.

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