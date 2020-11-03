ЕС может отказать Украине в безвизовом режиме из-за решения КС республики
Решение Конституционного суда (КС) Украины о незаконности электронного декларирования доходов чиновников подрывает выполнение международных обязательств Киева, необходимых для получения €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС и сохранения безвизового режима. Об этом сообщает внешнеполитическая служба Евросоюза, передает ТАСС.
«Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС, а также договора о безвизовом режиме», — говорится в сообщении.
27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.
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