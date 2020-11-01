Трамп рассказал, как намерен провести ночь после выборов

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Президент США Дональд Трамп рассказал, как он намерен провести ночь после ноябрьских выборов, передает РИА «Новости».

Американский лидер рассказал, что из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в ночь после выборов он будет вынужден перемещаться между отелем (Trump hotel) и Белым домом.

Ранее штаб Трампа разослал спонсорам партии приглашение на ночное мероприятие в эту гостиницу. Однако по некоторым данным, его придется перенести в Белый дом. Из-за эпидемии COVID-19 в Вашингтоне действуют ограничения на собрания в одном помещении большого количества людей.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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