Путин предлагает расширить список оснований для лишения парламентариев статуса

Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект предусматривает расширение перечня оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству.

Законопроект предусматривает лишение депутатов и сенаторов статуса при выявлении фактов, подтверждающих несоблюдение парламентариями установленных требований, запретов и ограничений, указано в сообщении.

В частности, депутаты и сенаторы будут лишаться полномочий, если в ходе проверок у них обнаружат иностранное гражданство. Кроме того, полномочия сенаторов, представляющих субъекты страны, могут быть досрочно прекращены при несоблюдении требований к сроку проживания на территории соответствующего региона.

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