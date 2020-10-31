Экс-президенты России смогут получить пожизненный статус сенатора

Бывший президент России может претендовать на получение пожизненного статуса сенатора в течение трех месяцев после прекращения исполнения полномочий главы государства, соответствующий законопроект президент страны Владимир Путин внес в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству.

В соответствии с законопроектом, после прекращения исполнения президентских полномочий бывший глава государства должен подать в Совет Федерации заявление и набор необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев после прекращения полномочий.

Кроме того, бывший президент, полномочия которого были прекращены до принятия закона, сможет подать заявление в течение трех месяцев после вступления закона в силу, указано в проекте.

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