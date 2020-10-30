Глава ПНС Ливии отказался уходить в отставку
Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж отказался уходить в отставку. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
Он отметил, что планировал покинуть пост в октябре 2020 года.
Саррадж добавил, что принял данное решение, чтобы избежать «политического вакуума» в стране.
Ранее Bloomberg сообщило, что глава ПНС Ливии намерен уйти в отставку, данное решение он обсудил с партнерами. Однако председатель заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри совместно с Палатой представителей в Триполи обратились к нему с призывом отсрочить отставку до решения по избранию нового Президентского совета.
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