Эрдоган выразил соболезнования погибшим при землетрясении в Греции

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования погибшим и пострадавшим при крупном землетрясении в Греции. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что Турция готова оказать поддержку греческому народу «залечить свои раны».

«То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, ценнее многих вещей в жизни», — заключил Эрдоган.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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