Алиев назначил временную спецадминистрацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому на некоторых территориях непризнанного Нагорного Карабаха, которые были взяты под контроль азербайджанской армией, будет организована временная спецадминистрация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно тексту документа, каждым районом будут управлять комендатуры, которые будут осуществлять свою деятельность в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана.

«Назначение временных комендантов и определение их деятельности поручено МВД Азербайджана», — говорится в указе.

Кроме того, на местах будут созданы оперативные штабы, состоящие из представителей Службы госбезопасности, МЧС, минсельхоза, минэкономики, а также минфина и минэкологии.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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