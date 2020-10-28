США присвоили статус иностранной миссии китайской организации
Максимс Краюшкинс
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США присвоили статус иностранной миссии Национальной ассоциации в поддержку мирного объединения Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.
«Сегодня Госдепартамент определил подконтрольную Рабочему отделу Единого фронта ЦК КПК организацию — Национальную ассоциацию в поддержку мирного объединения Китая как иностранную миссию КНР», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Китай наложит санкции на несколько крупных оборонных компаний США. Так Пекин ответит на многомиллиардные продажи американского оружия Тайваню.
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