США присвоили статус иностранной миссии китайской организации

США присвоили статус иностранной миссии Национальной ассоциации в поддержку мирного объединения Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Сегодня Госдепартамент определил подконтрольную Рабочему отделу Единого фронта ЦК КПК организацию — Национальную ассоциацию в поддержку мирного объединения Китая как иностранную миссию КНР», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Китай наложит санкции на несколько крупных оборонных компаний США. Так Пекин ответит на многомиллиардные продажи американского оружия Тайваню.

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