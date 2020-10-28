Кадыров заявил, что готов покинуть свой пост из-за позиции по Макрону

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале заявил о готовности покинуть пост, чтобы отстоять свою позицию в отношении религиозной политики президента Франции Эммануэля Макрона.

«За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!» — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что не сможет «молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией».

Отвечая на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кадыров заявил, что обращается к Макрону не как политик, а как мусульманин.

Чиновник подчеркнул, что обладает таким правом, как человек, который любит свою религию и строго соблюдает ее постулаты.

Ранее Кадыров раскритиковал французского лидера за поддержку карикатур на пророка. Он заявил, что Макрон «завуалировано призывает мусульман совершать преступления».

Песков, отвечая на вопросы журналистов об этом инциденте, отметил, что главы субъектов не занимаются внешней политикой, а по этому вопросу надо ориентироваться на линию главы государства.