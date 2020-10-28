Путин и Эрдоган не обсуждали возможное участие Турции в карабахском урегулировании
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции, Владимир Путин и Тайип Эрдоган, не обсуждали вопрос участия турецкой стороны в процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это не фигурировало на повестке дня», — уточнил он.
Телефонный разговор глав государств прошел 27 октября.
Песков напомнил, что ранее пояснял позицию по вопросу привлечения Анкары к переговорному процессу. Он отметил, что никаких новых элементов не появилось, а бои в карабахском регионе до сих пор продолжаются и вызывают сожаление и обеспокоенность.
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