Путин и Эрдоган не обсуждали возможное участие Турции в карабахском урегулировании

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции, Владимир Путин и Тайип Эрдоган, не обсуждали вопрос участия турецкой стороны в процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не фигурировало на повестке дня», — уточнил он.

Телефонный разговор глав государств прошел 27 октября.

Песков напомнил, что ранее пояснял позицию по вопросу привлечения Анкары к переговорному процессу. Он отметил, что никаких новых элементов не появилось, а бои в карабахском регионе до сих пор продолжаются и вызывают сожаление и обеспокоенность.

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