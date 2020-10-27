Путин не определился с кандидатурой врио губернатора Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин пока не принял решение о кандидатуре врио губернатора Белгородской области.

«Нет, пока президент не принял решение», — сказал он.

Ранее Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который возглавлял регион почти 27 лет. Как сообщалось, Савченко подал прошение об отставке. Политик является лидером среди глав регионов России по длительности пребывания у власти. Он занимал должность с 1993 года.

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