Лавров поставил под сомнение адекватность Евросоюза

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициированные Германией и Францией санкции против россиян из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире. Его слова передает РИА «Новости».

Российский министр также напомнил об отказе Берлина отвечать на многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ по Навальному, что является прямым нарушением обязательств ФРГ по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», — сказал Лавров.

Он отметил, что антироссийские выпады западных коллег, «забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства», в России без должной реакции не оставляют.

Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, запретив россиянам въезд на территорию Евросоюза. Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на данные санкции.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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