Путин подписал утверждающий стратегию РФ в Арктике указ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает стратегию России в арктической зоне. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, указ утверждает обеспечение нацбезопасности сроком до 2035 года.

«Утвердить прилагаемую Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», — сказано в тексте указа.

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