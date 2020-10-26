Путин подписал утверждающий стратегию РФ в Арктике указ
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает стратегию России в арктической зоне. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Кроме того, указ утверждает обеспечение нацбезопасности сроком до 2035 года.
«Утвердить прилагаемую Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», — сказано в тексте указа.
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