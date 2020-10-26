Киев вручил ноту послу Венгрии после агитации в пользу одной партии на украинских выборах

Киев вручил ноту протеста венгерскому послу Иштвану Ийдярто из-за проводимой агитации в пользу одной партии в день местных выборов на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат был вызван в МИД Украины для получения соответствующего документа.

В ведомстве отметили, что в воскресенье, 25 октября, был выявлен факт политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий.

Уточняется, что украинских граждан венгерского происхождения призывали голосовать за «Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья».

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