Путин подтвердил мораторий РФ на развертывание в Европе РСМД наземного базирования

Президент России Владимир Путин подтвердил российский мораторий на развертывание в Европе РСМД наземного базирования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования», — подчеркнул глава государства, отметив, это будет продолжаться до тех пор, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Он также выразил мнение, что не утратил актуальность призыв российской стороны к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория.

Кроме того, для поиска компромиссных политико-дипломатических решений Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон.

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