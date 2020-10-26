Путин подтвердил мораторий РФ на развертывание в Европе РСМД наземного базирования
Президент России Владимир Путин подтвердил российский мораторий на развертывание в Европе РСМД наземного базирования. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования», — подчеркнул глава государства, отметив, это будет продолжаться до тех пор, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.
Он также выразил мнение, что не утратил актуальность призыв российской стороны к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория.
Кроме того, для поиска компромиссных политико-дипломатических решений Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон.
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