Россия призывает к строгому соблюдению соглашения о прекращении огня в Ливии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала важным шагом соглашение о прекращении боевых действий в Ливии, подписанное 23 октября в Женеве под эгидой ООН представителями Правительства национального согласия Ливии и командования Ливийской национальной армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что российская сторона рассматривает подписание соглашения как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося кризиса в ливийском государстве, нормализации прочного всеобъемлющего политического диалога, целью которого является создание дееспособных органов государственной власти, возрождению социально-экономической инфраструктуры страны.

Кроме того, Захарова призвала политические стороны в Ливии строго придерживаться достигнутых в Женеве мирных договоренностей и не допустить вновь братоубийственной междоусобицы.

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