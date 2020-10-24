В Крыму ответили Трампу на слова о полуострове

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на слова президента США Дональда Трампа о виновных в ситуации воссоединения полуострова Крым с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, позиция американского лидера в данном вопросе является неверной, в том числе о роли США в данном вопросе.

Ранее Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом заявил, что предыдущая администрация Соединенных Штатов виновна в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией.

«Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию», — подчеркнул Гемпель.

Он также предположил, что глава Белого дома может лично в этом убедиться, если приедет с визитом на полуостров.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

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