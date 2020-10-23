Песков: Россия не станет терпеть хамство, но продолжит объяснять свою позицию

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Россия не собирается терпеть хамство на международной арене, но продолжит объяснять свою позицию европейским государствам, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Конечно же, хамства терпеть никто не собирается <...> , но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя», – подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного клуба «Валдай» заявлял, что российской стороне нужно быть терпеливее и конструктивнее, напомнил пресс-секретарь.

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