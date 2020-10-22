Путин признался, что его «не колышат» обвинения со стороны Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения западных стран в его адрес его «не колышат», ведь он давно привык к подобному.

Выпады в адрес политика, по его словам, начались еще в 2000-х годах, когда шла активная борьба с бандами международных террористов на Кавказе. Тогда Путина изображали «с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах». Именно поэтому политик спокойно относится к выпадам в его адрес в настоящее время.

«Так что меня это не колышет», — сказал он во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин призвал «прибрать планету» ради ее сохранения для других поколений

— Путин лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию

— Путин о своем президентстве: думаю, что это когда-нибудь закончится