Путин: позиция Эрдогана по Крыму не важна

Президент России Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай» оценил мнение турецкого лидера Тайипа Эрдогана о принадлежности полуострова Крым.

Российский лидер подчеркнул, что позиция президента Турции по данному вопросу не важна, поскольку интересы России находятся под надежной защитой.

«Что касается каких-то устремлений (Эрдогана. — «Газета.Ru») по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены», — подчеркнул Путин.

Он также призвал «ни на секунду не сомневаться» в приверженности России данной позиции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В пятницу, 16 октября, Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что его страна не признает Крым частью российских территорий.

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