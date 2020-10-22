Путин рассказал, что может стать выходом из ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай» рассказал, что может повлиять на изменение нынешней ситуации на территории Белоруссии.

По его мнению, выходом из политического кризиса может стать новый основной закон или внесение правок в действующую конституцию страны.

Глава государства также отметил, что нужно дать Белоруссии возможность разобраться во внутренней ситуации самостоятельно, поскольку «привнесенное извне не даст результата».

Российский лидер добавил, что несмотря на происходящие «турбулентные процессы» в Белоруссии, Россия не вмешивалась в ее дела. Кроме того, Путин выразил надежду на то, что российскую позицию поддержат остальные государства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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