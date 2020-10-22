Трамп выразил мнение, что в России наверняка считают американцев чокнутыми

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в России наверняка уже считают американцев чокнутыми из-за предположений, что Москва может быть причастна к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава комитета по разведке Соединенных Штатов Адам Шифф ранее заявлял, что публикация «разоблачительных» материалов о Джо Байдене и его сыне Хантере — это попытка России вести кампанию по дезинформации. Однако после этого глава американской Национальной разведки Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Хантера Байдена не имеет отношения к РФ.

«Этот ноутбук (на котором была найдена переписка) - это катастрофа для них... Он вроде забыл забрать его. Какого черта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия... Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди», — подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что изъятие ФБР ноутбука сына кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена Хантера может быть связано с делом об отмывании денег.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая потом была передана личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, Юрист затем предоставил электронные материалы СМИ.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

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