Путин и Макрон провели телефонный разговор

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, пишет пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе. Путин проинформировал французского коллегу о шагах по предотвращению эскалации.

«Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Российский лидер также выразил соболезнования из-за убийства учителя под Парижем и подтвердил стремление укреплять совместную борьбу с терроризмом.

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