Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву для переговоров по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведения переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем.

«И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал руководитель армянского правительства.

Алиев, в свою очередь, заявил, что азербайджанская сторона «всегда готова встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».

Азербайджанский лидер также добавил, что много раз лично президент РФ Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана, однако «после того как власть в Армении перешла в руки условного «Сороса», такие контакты прекратились».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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