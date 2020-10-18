Сенат требует от ФБР проверить предположения о «русском следе» в деле сына Байдена

Сенатор Рон Джонсон обратился к главе ФБР Кристоферу Рею с призывом провести расследование по факту принадлежности жесткого диска от ноутбука сыну кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена Хантеру Байдену. Об этом сообщает Fox News.

Член сената ответил, что ранее в его комитет по внутренней безопасности и делам правительства поступило сообщение от источника, которые заявил, что отдал оставленный Байденом-младшим ноутбук в ФБР.

Джонсон добавил, что члены комитета направили запрос в бюро для проведения необходимого расследования, однако ФБР отказалось это делать.

По его словам, бюро должно провести проверку по данным о якобы причастности России к передаче жесткого диска, на основании данных которого был опубликован материал газеты New York Post. В случае подтверждения данных, как подчеркивает Джонсон, ФБР должно провести соответствующий брифинг для сената.

Ранее газета New York Post опубликовала материал, основанный на электронных письмах. Как утверждает издание, в одном из них советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании. Однако это не сходится с заявлениями Джо Байдена о том, что он не причастен к работе сына на Burisma.

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