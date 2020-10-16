В Кремле рассказали, как Путин поздравляет зарубежных коллег
Марина Львова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин чаще всего поздравляет своих зарубежных коллег с днем рождения телеграммами, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Как правило, чаще всего отправляются телеграммы по дипломатическим каналам», — сказал Песков, отметив, что телеграммы передаются через МИД России, а затем через посольства.
При этом, по словам Пескова, российский президент иногда также дублирует поздравление личным телефонным звонком «в зависимости от уровня взаимоотношений» и личного диалога.
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