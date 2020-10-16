Байден назвал возможной легализацию марихуаны

Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что считает возможной легализацию марихуаны. Об этом сообщает ABC.

Кроме того, он отметил, что не считает необходимым назначать тюремный срок тем, кто употребляет наркотики. По его мнению, этих людей необходимо направлять на обязательное лечение в медучреждения. Политик также призвал строить больше клиник, которые будут специализироваться на борьбе с наркозависимостью.

«Мы должны декриминализировать марихуану с тем, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории», — сказал Байден.

Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тайная встреча: Байдена связали с украинской компанией

— Байден по ошибке заявил, что выдвигается в Сенат

— Предвыборный штаб Байдена получил рекордную сумму для своей кампании