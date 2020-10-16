Байден повторно сдал тест на COVID-19

Кандидат на пост президента США Джо Байден снова сдал тест на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

В штабе Демократического кандидата уточнили, что политик получил отрицательный результат.

«Байдену сегодня проведен ПЦР-тест на COVID-19. И COVID-19 не был выявлен», — подчеркнули в штабе.

Ранее самолете, в котором летел Байден, выявили зараженного коронавирусом. Представитель кандидата Джен О'Мэлли-Диллон отметила, что экс-вице-президент США находился в 15 метрах от зараженного, на них обоих были надеты защитные маски.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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