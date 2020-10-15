Эксперт рассказал о важности законопроекта о Госсовете

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета.

Эта реформа позволит сформировать новую систему политической власти, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Госсовет является важнейшим институтом российского государства. Об этом говорит тот факт, что в него будет входить президент, председатель правительства, глава администрации президента, а также руководители Совета Федерации и Госдумы. То есть почти все уровни и ветви власти»,— сообщил эксперт «Газете.Ru».

В законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы и органы местного самоуправления в их совокупности.

«Законопроект уточняет понятие публичной власти и делает координатором этой публичной власти Госсовет», — пояснил Данилин.

Также Госсовет станет площадкой выработки стратегических решений по внутренней и внешней политике РФ.

«Есть вопросы, которые не имеют отношения к Госсовету, но он сможет влиять практически на все решения по внутренней и внешней политике», — обращает внимание эксперт.

Кроме того, задачей этого органа станет согласовывание решений между федеральными и региональными властями.

«Госсовет будет местом, где в том числе утрясаются противоречия властей», — заключил Данилин.