Эксперт рассказал о важности законопроекта о Госсовете
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета.
Эта реформа позволит сформировать новую систему политической власти, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Госсовет является важнейшим институтом российского государства. Об этом говорит тот факт, что в него будет входить президент, председатель правительства, глава администрации президента, а также руководители Совета Федерации и Госдумы. То есть почти все уровни и ветви власти»,— сообщил эксперт «Газете.Ru».
В законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы и органы местного самоуправления в их совокупности.
«Законопроект уточняет понятие публичной власти и делает координатором этой публичной власти Госсовет», — пояснил Данилин.
Также Госсовет станет площадкой выработки стратегических решений по внутренней и внешней политике РФ.
«Есть вопросы, которые не имеют отношения к Госсовету, но он сможет влиять практически на все решения по внутренней и внешней политике», — обращает внимание эксперт.
Кроме того, задачей этого органа станет согласовывание решений между федеральными и региональными властями.
«Госсовет будет местом, где в том числе утрясаются противоречия властей», — заключил Данилин.