Лавров проведет переговоры с генсеком Совета Европы

Бернст Ю.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Встреча пройдет в Москве 19 октября.

Отмечается, что Пейчинович-Бурич посетит Россию с первым рабочим визитом в должности генсека СЕ.

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