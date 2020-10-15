Лавров проведет переговоры с генсеком Совета Европы
Бернст Ю.
close
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.
Встреча пройдет в Москве 19 октября.
Отмечается, что Пейчинович-Бурич посетит Россию с первым рабочим визитом в должности генсека СЕ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «В одиночку танго не танцуют»: Россия может прекратить общение с ЕС
— Лавров: России стоит прекратить диалог с Евросоюзом
— Лавров считает, что ЕС вводит санкции против России из-за давления США