Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 14 октября российский лидер внес проект федерального закона «О Государственном совете Российской Федерации» в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции.

В документе указывается, что одной из основных задач Госсовета станет обсуждение основных вопросов кадровой политики в стране. Этот орган будет состоять из президиума и комиссий. Кроме того, в нем могут быть созданы рабочие группы. Состав Госсовета будет определять президент. Органу будет дано право инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие, а также разработку документов стратегического планирования

Из законопроекта следует, что кроме председателя Госсовета — президента России, в его состав войдут, председатели правительства, Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента, главы регионов. Также по решению президента в состав органа могут быть включены представители парламентских партий, местного самоуправления и «иные лица».