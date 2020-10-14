Путин назначил своих представителей при рассмотрении проекта о Госсовете

Президент России Владимир Путин назначил троих своих представителей при рассмотрении законопроекта о Госсовете. Об этом сообщает ТАСС.

Ими стали парламентарии Андрей Клишас и Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Они также будут представлять главу государства при рассмотрении в парламенте законопроектов о поправках в Гражданский, Семейный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Ранее стало известно, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который будет устанавливать статус, структуру и полномочия Госсовета.

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