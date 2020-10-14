Путин внес на рассмотрение ГД законопроект о статусе Госсовета

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который будет устанавливать статус, структуру и полномочия Госсовета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, для членов Госсовета будет запрещено наличие вида на жительство или иностранного гражданства. Кроме того, они не смогут иметь счета в зарубежных банках.

В тексте документа уточняется, что орган будет заниматься обсуждением вопросов кадровой политики страны, а также принятием новых законов или внесением изменений в существующие. В соответствии с постановлениями законопроекта, его члены получат возможность организовать разработку документов стратегического планирования.

Госсовет, согласно законопроекту, будет состоять из президиума, члены которого будут определяться главой государства, и комиссии. Орган также может быть дополнен рабочими группами.

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