Депутат Госдумы: ультиматум Тихановской может привести Белоруссию к коллапсу

Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что ультиматум лидера белорусской оппозиции может привести республику к коллапсу.

По его словам, освобождение политических заключенных является правильной мерой, однако оппозиционер выбрала неверный путь для достижения этой цели.

«Это не значит, что этого надо требовать путем ультиматумов, называя сроки и угрожая всеобщим коллапсом Белоруссии», — подчеркнул Затулин.

Он также отметил, что экономический коллапс отразится на всех гражданах республики.

Ранее Тихановская поставила ультиматум правительству республики, заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий в стране, если требования оппозиции не будут выполнены.

Она потребовала отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, прекращения насилия на улицах страны и освобождения всех политических заключенных.

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