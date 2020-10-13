Токаев назвал Жээнбекова легитимным президентом Киргизии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков является легитимным президентом Киргизии. Об этом он написал в своем Twitter.

Токаев также выразил поддержку действиям политика по урегулированию конфликта в стране и достижению стабилизации ситуации.

«Стабильная Киргизия важна для Казахстана как стратегический партнер и союзник», — написал Токаев.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан» (центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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