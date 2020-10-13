США заявили о поддержке президента Киргизии Жээнбекова

США поддерживают усилия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова по стабилизации ситуации в стране, заявили в американском посольстве в Киргизии.

«Соединенные Штаты поддерживают усилия Президента Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку», — говорится в тексте.

Отмечается, что конечной целью должно быть соблюдение конституции и верховенство закона.

Посольство также подчеркнуло, что основным препятствием на пути к демократии является попытка организованных группировок повлиять на выборы, о чем свидетельствует подкуп голосов на голосовании.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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